Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen vor Zahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Stefan Burgstaller geht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass der Autobauer wie in der Vergangenheit schon vor der Pressekonferenz zu den Jahresresultaten am 13. März Eckdaten präsentieren könnte. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Schlussquartal sowie die Dividende für die Vorzüge lägen über den Konsensschätzungen, betonte der Experte./gl/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

