Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen auf über 430 Mrd. USD weltweit gewachsen



New York (ots/PRNewswire) - Tradeweb Markets, ein führender Entwickler und Betreiber weltweiter Finanzmärkte für festverzinsliche Werte, Derivate und ETFs, hat die Veröffentlichung der quartalsbezogenen Handelsaktivitäten seiner kombinierten Plattformen für institutionellen, Interdealer- und Retail-Handel für das vierte Quartal 2017 angekündigt. Die Marktteilnehmer können nun auf Quartalsbasis die Volumenaktivitäten für Tradeweb Markets' weltweite Zinsmärkte, Kreditmärkte, Geldmärkte und Aktiengeschäfte nachvollziehen.



"Tradeweb Markets hat sich zu einem der bedeutendsten weltweiten Finanzmärkte entwickelt - mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von über 430 Mrd. US-Dollar", so Lee Olesky, CEO von Tradeweb Markets. "Wir glauben, dass die Marktteilnehmer mit diesen zusätzlichen Informationen über unsere tiefen Liquiditätspools bei festverzinslichen Werten, Derivaten und ETFs den Kerneffekt des elektronischen Handels noch besser verstehen werden: dass höhere Konnektivität, Effizienz und Transparenz einen besseren Zugang zu Liquidität ermöglichen."



Ein Großteil des jüngsten Zuwachses, den Tradeweb Markets im vierten Quartal verzeichnete, ist auf Innovation und die Vorbereitung von Kunden auf den elektronischen Handel nach Richtlinie "MiFID II" zurückzuführen. Beispielsweise lag der Handel mit Zinsderivaten im vierten Quartal 51 Prozent über dem Vorjahreswert - bei stärkerer Nutzung des Komprimierungshandels und Akzeptanz des "Automated Intelligent Execution"-Systems (AiEX (http://www2.tradeweb.com/l/105492/2018-02-15/31rcsc)).



Die Verknüpfung von institutionellen und Retail-Liquiditätspools für Kreditprodukte war auch ein Faktor beim Zuwachs von 107 Prozent im Segment hochwertiger US-Unternehmensanleihen. Auch verzeichnete Tradeweb Markets, vor der europäischen Reform, im Vergleich zum Vorjahr 44 Prozent mehr Handel mit europäischen Unternehmensanleihen.



Weitere Informationen über die Tradeweb Markets-Aktivitätsberichte finden Sie unter http://www.Tradeweb.com/Market_Activity_Reports/.



Informationen zu Tradeweb Markets



Tradeweb Markets entwickelt und betreibt viele der weltweit effizientesten Finanzmarktplätze - bietet Marktteilnehmern bei festverzinslichen Werten, Derivaten und ETFs größere Transparenz und Effizienz. Konzentriert auf den Einsatz von Technologie zur Effizienzsteigerung im Handelszyklus, war Tradeweb Markets Vorreiter in der vollautomatisierten Abwicklung festverzinslicher Werte. Heute unterstützt das Unternehmen Handelsplätze für über 20 Anlagenklassen in einem integrierten Arbeitsablauf mit elektronischer Ausführung, Kaufabwicklung, Analyse nach Transaktionsende und Marktdaten-Bereitstellung. Tradeweb Markets bedient die Dealer-to-Customer-Märkte über die institutionelle Tradeweb-Plattform, den Interdealer-Handel über "Dealerweb" und in den USA ansässige Retailer festverzinslicher Werte über "Tradeweb Direct". Kunden zählen darauf, dass Tradeweb über eine flexible Handelsarchitektur und effizientere, transparentere Märkte die Entwicklung von festverzinslichen Werten und Derivaten vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.Tradeweb.com.



Clayton McGratty, Tradeweb Markets, +1-646-430-6054



Clayton.McGratty@Tradeweb.com



Jonathan Rick, Tradeweb Markets, +1-646-430-6133



Jonathan.Rick@Tradeweb.com



OTS: Tradeweb Markets newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120762 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120762.rss2