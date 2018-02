Fuchs Petrolub zahlt wieder mal mehr Dividende. Auf die im MDAX enthaltene Vorzugsaktie werden €0,91 (nach €0,89) gezahlt, für die zu 54% in Familienbesitz liegenden Stammaktien gibt's €0,90 (nach €0,88). Der Schmieröl-Spezialist verkündet damit die 16. Erhöhung in Folge - was durchaus bemerkenswert ist, schließlich kommen mit Fresenius und Fresenius Medical Care kommen nur zwei deutsche Börsenfirmen auf einen noch längeren Track Record ununterbrochener Anhebungen. Sattes Umsatzwachsrum aus eigener Kraft Mit 2% fällt das diesjährige Plus zwar etwas mager aus, nachdem hohe Rohstoffkosten und negative Währungseffekte auf die Marge gedrückt haben. Das jedoch dürfte ein eher temporäres Problem...

Den vollständigen Artikel lesen ...