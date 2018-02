Mainz (ots) -



In Stralsund haben am Dienstag, 20. Februar 2018, die Dreharbeiten zum 13. Film der ZDF-Samstagskrimireihe "Stralsund" mit dem Arbeitstitel "Waffenbrüder" begonnen. Neben Katharina Wackernagel, Alexander Held, Karim Günes, Therese Hämer und Andreas Schröders spielen Johannes Zirner, Florian Bartholomäi, Hedi Kriegeskotte, Alina Levshin, Karl Kranzkowski, Peter Kremer und andere. Kaspar Heidelbach inszeniert, Thomas Schwebel und Daniel Schwarz schrieben das Buch.



Der Bus einer Kindertagesstätte rast mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Landstraße. Plötzlich gibt es einen ohrenbetäubenden Knall, und eine Rauchsäule steigt auf. Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Held) sind schnell am Ort des Geschehens, können aber nur noch den Tod des Fahrers feststellen.



Erste Ergebnisse der KTU ergeben, dass auf den Bus ein Anschlag verübt und dafür ausgefeilte, aber veraltete Technik angewendet wurde - ähnlich wie bei einem Terroranschlag der RAF 1991. Karl, der sich von allen am besten an die Zeit erinnert, wundert sich: Solch eine Technik und Sprengstoff bei einem Anschlag auf einen Kita-Bus? Galt das Attentat möglicherweise dem Fahrer persönlich? Doch dann finden die Ermittler heraus, dass es sich bei dem Toten gar nicht um Sascha Müller (Florian Bartholomäi), den in der Kita angestellten Busfahrer, handelt, sondern um dessen Freund Holger Meese (Gerrit Neuhaus). Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH & Co. KG, Köln, Wolfgang Cimera. Martin R. Neumann ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Die Dreharbeiten dauern bis zum 23. März 2018. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



