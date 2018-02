Im Juli 2017 wechselte der langjährige CEO des Uhrenherstellers IWC überraschend zur Marke Breitling. Zusammen mit dem Finanzinvestor CVC will Georges Kern nun Rolex, Omega und - natürlich - IWC angreifen.

WirtschaftsWoche: Herr Kern, wann haben Sie zuletzt eine Uhr von IWC in Ihrem Profil auf Instagram gepostet?Georges Kern: Wahrscheinlich ein, zwei Wochen vor meinem Weggang bei Richemont.

Es war der 12. Juli 2017 - zwei Tage vor dem Communiqué, das Ihren Wechsel von Richemont zu Breitling bekanntgab. Sechs Tage später ist Breitlings erstes Modell in Ihrem Stream zu sehen. Ist der Wechsel so einfach?Nein, auf keinen Fall. Glauben Sie mir, mein Entscheid, Richemont nach so vielen spannenden und erfolgreichen Jahren zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Es war eine Entscheidung, die das Leben verändert. Die trifft man nicht einfach so. Es war alles wohl überlegt und mit meiner Familie, Angerhörigen und Freunden besprochen. Heute bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.

Eben rutschte Ihnen am Telefon noch die Domain www.iwc... raus bevor Sie sich sofort korrigierten. Alte Gewohnheit oder doch noch Wehmut?Nein, der Wechsel ist vollzogen. Als ich von TAG Heuer zu Richemont ging, hatte ich das gleiche Phänomen - dort war ich acht Jahre. Es braucht einfach seine Zeit. Und je mehr ich mich im Unternehmen einbringe, je mehr unsere Ideen in Bezug auf Produkt, Kampagne oder ähnliches im Unternehmen verwirklicht sind, desto größer ist die Identifikation. Am Anfang treffen Sie auf Mitarbeitende, die sie nicht kennen, diskutieren Maßnahmen, die sie nicht verstehen, und fragen sich, warum sie so sind und so weiter. Das ändert sich natürlich mit jedem Tag. Das ist wie im Fußball. Der Trainer muss die Strategie und die Taktik bestimmen, die Spieler müssen sich entsprechend organisieren, die Laufwege kennen, sich aufeinander einstellen. Das ist ein völlig natürlicher Prozess der zum Erfolg führen wird, wenn wir diszipliniert bleiben.

Manager in der Uhrenbranche sind in der Regel schon vor ihrer Arbeit Uhrenliebhaber gewesen. Haben Sie sich je für eine Breitling interessiert? Oder besitzen Sie gar eine?Jetzt ja. Ich war aber schon von Breitling fasziniert zu meiner Zeit bei TAG Heuer. Aus zwei Gründen: Breitling hatte Ende der Achtzigerjahre in Frankreich eine phänomenal witzige Werbekampagne. Ich war damals im Marketing bei TAG Heuer sehr neidisch darauf. Der zweite Grund war das Modell Chronomat. Damals hat TAG Heuer versucht, dagegen zu steuern. Es war ein ikonisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...