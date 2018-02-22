DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JPM-US SM.CAP GWTH AD.DL JP5C LU0053671581 09.03.2018 HZE/EOT
JPM-APAC I.JPMAPACI ADDL JPJ6 LU0117844026 09.03.2018 HZE/EOT
JPM-HONG KONG JPMHK ADDL JYJ3 LU0117842087 09.03.2018 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JPM-US SM.CAP GWTH AD.DL JP5C LU0053671581 09.03.2018 HZE/EOT
JPM-APAC I.JPMAPACI ADDL JPJ6 LU0117844026 09.03.2018 HZE/EOT
JPM-HONG KONG JPMHK ADDL JYJ3 LU0117842087 09.03.2018 HZE/EOT