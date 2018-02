Leipzig (ots) - MDR KULTUR - Das Radio widmet sich mit der siebenteiligen Serie "Kino oder Stream? Der Kampf um Zuschauer" ab Montag, 26. Februar dem Thema eine Woche lang in der Morgensendung.



Mit ihrem wachsenden Angebot an Filmen und Serien werden Streamingdienste immer mehr zur Konkurrenz auch für das Kino. Zuschauerinnen und Zuschauer haben mittlerweile die Wahl zwischen dem Kinoerlebnis auf einer großen Leinwand und der lebensnahen Serie auf dem heimischen Sofa.



Zwischen dem Ende der Berlinale und der 90. Oscarverleihung in Los Angeles widmet sich MDR KULTUR - Das Radio dem Thema in der siebenteiligen Serie "Kino oder Stream? Der Kampf um Zuschauer" mit Beiträgen, Interviews und Betrachtungen. Es geht um Geschichten, Geld und um die Gunst der Zuschauer.



Knut Elstermann startet am Montag, 26. Februar mit einer Bestandsaufnahme. Der MDR KULTUR-Filmexperte, der auf der Berlinale sowohl Filme als auch Serien gesehen hat, spricht über das neue Konkurrenzverhältnis zwischen Kino und Streamingdiensten. Im zweiten Teil "Schau und sieh!" geht es um die technischen Möglichkeiten wie beispielsweise Tablets, die Sehgewohnheiten immer mehr verändern.



Am 28. Februar hinterfragt die dritte Folge "Wovon wir erzählen." was der Erfolg horizontal erzählter Serien mit unserer Gesellschaft macht. MDR KULTUR spricht hierzu mit dem Filmemacher und Filmwissenschaftler Werner Barg.



Am Donnertag geht es bei "Ziemlich beste Feinde" um die Gunst der Zuschauer, um die Filmverleiher und Streaminganbieter buhlen. "Das Kino als öffentlicher Ort" beschäftigt sich am 2. Februar mit der Institution Kino als Plattform für Filme und gesellschaftliche Kommunikation. MDR KULTUR-Filmexperte Lars Meyer spricht über die Bedeutung von Kinos heute.



Am Samstag, 3. Februar stehen bei "Verloren im Stream" Serien und deren Einfluss auf das Leben im Vordergrund. Sie können Teil der Lebenswelt werden und süchtig machen.



In der letzten Folge "90. Jahre Verheißung" blickt MDR KULTUR in: "Zu weiß, zu männlich, zu unpolitisch?" auf die Oscarverleihungen und thematisiert, wie sich der wichtigste Filmpreis der Welt verändert hat.



