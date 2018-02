... Springbock im TecDAX. Je nachdem, was ADVA als Telekomausrüster heute meldet, kann der Kurs sich zwischen 6 und 7 € jederzeit kurzfristig hin und her bewegen. Gestern im Minus, mal sehen, was heute geht. Unser Vorschlag: Bei rd. 6 € ist eine Wette machbar. Spätestens bei 7 € werden wir wahrscheinlich wieder Kasse machen. Das hat schon mehrfach geklappt.



