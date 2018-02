Die Doppelhelix der DNA ist der Computerchip der Zukunft. Wie Wissenschaftler die Gesetze der Natur - und Investoren Milliarden in das Big Business mit den Genen packen.

Es gibt Hunderte Start-ups in San Francisco, die einen Onlineshop betreiben. Aber der von Emily Leproust ist einzigartig. Man kann bei der Biologin Desoxyribonukleinsäure (DNA) bestellen wie Schuhe bei Zalando. Ein paar Klicks genügen.

An einem trüben Nachmittag sitzt Leproust in einem Raum ihres Unternehmens Twist Bioscience, moderner Glasbau, oberste Etage, umgeben von Dutzenden jungen Leuten an Dutzenden von Schreibtischen. Die Unternehmerin öffnet ihren Laptop und lädt auf der Seite ihres Shops eine Exceltabelle hoch, die mehrere Abfolgen aus den Buchstaben A, T, G und C enthält: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin - Bausteine der DNA. Kurz darauf erscheint ein Preis für das Biomolekül: mehr als 700 Euro. Per Kreditkarte bezahlen, bestellen, ein Klick noch - "das war's", sagt Leproust. Und klappt den Laptop wieder zu.

Ein Gebäude weiter werfen Laboranten, wann immer eine solche Bestellung eingeht, eine Maschine an. Sie ähnelt einem Bürodrucker und kann Millionen dieser Bausteine zu Ketten verbinden: Buchstabe für Buchstabe sieht man Tausende Stränge aus DNA heranwachsen, die materielle Basis der Gene, in der alle Lebewesen ihre Erbinformationen speichern. Abgefüllt in kleine Plastikröhrchen, gehen die DNA-Stränge per Post auf die Reise zu Labors in aller Welt: Bits und Bytes haben sich in Basen gewandelt, digitale Daten in biologischen Code.

Twist Bioscience ist eines der begehrtesten Unternehmen im Silicon Valley, reich ausgestattet mit 200 Millionen Dollar Wagniskapital. Der DNA-Shop beliefert 300 Kunden mit synthetischen Erbgutsträngen: Pflanzenzüchter und Pharmaforscher, Biotechunternehmer und Mediziner. Sie alle wollen die Natur neu programmieren.

Es ist der Beginn eines Geschäfts das die Welt verändern wird, glaubt Leproust. Vor 15 Jahren erst hat der US-Genforscher Craig Venter erstmals ein menschliches Genom vollständig entschlüsselt; inzwischen lassen sich digitale Daten und der Code des Lebens ineinander umwandeln, immer schneller und immer billiger. Das Genom eines Menschen, der laufen, lesen und lieben kann, benötigt nicht mehr 750 Megabyte Speicherkapazität - Microsoft Windows verbraucht mehr als das Zwanzigfache, 16.000 Megabyte. Während die Menschheit noch über die Internetrevolution und die Macht der Algorithmen staunt, bahnt sich eine noch viel größere Umwälzung an. Die DNA wird zu einem auslesbaren und beliebig rekombinierbaren Rohstoff - zu einer Software, die ihre eigene Hardware bauen kann: Einzeller, Pflanzen, Tiere und Menschen. Leproust ist sicher: Prozessoren aus Silizium haben das 20. Jahrhundert geprägt. "Das Molekül des 21. Jahrhunderts wird DNA sein."

Steaks, für die kein Tier sterben muss

Leprousts Kunden bauen das Betriebssystem der Biologie um. Sie züchten Bakterien, die sauberen Treibstoff absondern. Erzeugen Plastik ohne Öl. Und Steaks, für die nie ein Tier gestorben ist. Aus Zellen werden Fabriken, gesteuert von künstlich erzeugter DNA. Gleichzeitig bauen Forscher aus DNA neuartige, biobasierte Computer, die bald schneller und schlauer sein könnten als Siliziumchips: Sie benutzen DNA als Rechenmaschine, um hochkomplexe mathematische Probleme zu lösen. Und sie verwenden DNA als Datenspeicher, die die Kapazität von Festplatten oder Magnetbändern um Dimensionen übertreffen könnten. So dicht lassen sich Informationen in ihr ablegen, dass alle digitalen Daten der Menschheit in einem Einfamilienhaus Platz hätten.

Heute beherrschen noch Programmierer für Java oder PHP den digitalen Kosmos. In Zukunft sind vielleicht Bioinformatiker die Stars. Das Geschäft mit DNA-Daten für Biotechnologien und die Medizin wird nach Schätzung der Marktforscher von Global Market Insights im Jahr 2024 schon bei 45 Milliarden Dollar liegen.

Ähnlich wie in der Softwarebranche entsteht im DNA-Geschäft ein Netzwerk aus Plattformen, Spezialisten, Zulieferern für Gendaten. Google und Huawei in China etwa bieten Software, die große Mengen an DNA-Informationen auswertet. Start-ups wie Human Longevity oder Wuxi NextCode wiederum sammeln und analysieren die Genome Tausender Menschen. Sie wollen ergründen, wie genetische Veranlagung und Lebensstil entscheiden, ob Menschen krank werden - und uns bald älter als 100 Jahre werden lassen.

Miniaturisierung der Technik

Manchen geht das alles zu schnell. Der Mensch, wenden Skeptiker ein, übernehme jetzt die Steuerung der Evolution, ohne die Folgen für Ökosysteme und Leib und Leben zu überblicken. Was geschieht, wenn Designerzellen dem Labor entwischen und sich in der Natur verbreiten? Wenn Hacker nicht Computerviren programmieren, sondern echte Viren?

Wagniskapitalgeber hingegen frohlocken. Sie haben 2017 rund 3,2 Milliarden Dollar in Gen-Start-ups investiert. "Biotechnologie", sagt Vijay Pande, Partner beim Wagniskapitalgeber Andreessen Horowitz, "steht kurz davor, alle Industrien zu transformieren."

Vor ein paar Jahren noch war davon wenig zu ahnen. Und Twist-Gründerin Emily Leproust hätte mit ihrem DNA-Bestelldienst kaum einen Dollar Umsatz erwirtschaften können. Es sei schlicht viel zu teuer gewesen, die vier Teile des Genoms aneinanderzureihen - die Basen A, T, G und C. Ein Baustein für eine synthetische Doppelhelix kostete damals sieben Dollar. Heute liegt der Preis bei Twist Bioscience bei sieben Cent. Wie Computerchips regelmäßig doppelt so schnell und halb so teuer werden, sinken die Kosten für die DNA-Synthese exponentiell.

Das Geheimnis liegt in der Miniaturisierung der Technik. Um zu erklären, wie das funktioniert, nimmt Leproust eine rechteckige Platte von der Größe einer Postkarte vom Tisch. Es ist die wichtigste Erfindung ihres Unternehmens. Sie betrachtet sie durch eine Lupe. Nur so lassen sich Tausende winzige Vertiefungen darin erkennen. Es ist eine Mikrotiterplatte, ...

