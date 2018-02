Bad Marienberg - Der Vorstand erwartet - auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Daten - ein Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss nach Steuern) zum 31.12.2017 in Höhe von 68,0 Mio. EUR, so die BKS Bank AG (ISIN AT0000624705/ WKN 853022) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...