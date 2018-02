Der Bitcoin-Preis ist heute zum zweiten Tag in folge gesunken und unterschreitet die 10.000 $-Marke. Derzeit notiert er bei rund 9.800 $. Für den Moment ist davon auszugehen, dass die Bewegung größtenteils technischer Natur ist. Der Kurs prallte an der oberen Grenze eines Abwärtstrendkanals, beginnend vom Allzeithoch im Dezember, ab. Erwähnenswert ist auch, dass die zweitägige Korrekturbewegung nach einer beeindruckenden Rallye von 98% stattfand. Diese begann beim Tief von 2018 bei etwa 5.900 $. Anleger können in der xStation ...

