NEW YORK (Dow Jones)--Die Furcht vor steigenden Zinsen dürfte die US-Börsen auch am Donnerstag fest im Griff haben und eine deutliche Erholung von den Vortagesverlusten verhindern. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich gut behauptet. Am Mittwoch hatten die Kurse an der Wall Street anfängliche Gewinne abgegeben und ins Minus gedreht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine Fortsetzung des geldpolitischen Straffungskurses angedeutet hatte.

Höhere Zinsen sind jedoch negativ für den Aktienmarkt, weil sich attraktive Renditen dann auch am Anleihemarkt erzielen lassen, dem überdies der Nimbus des sicheren Hafens anhaftet. Am Mittwoch stieg die Zehnjahresrendite auf ein Vierjahreshoch bei 2,94 Prozent. Am Donnerstag kommt sie um 2 Basispunkte zurück auf 2,92 Prozent.

Zinsspekulationen geben Dollar Auftrieb

Der Dollar legte ebenfalls kräftig zu, hat einen Teil seiner Gewinne aber schon wieder abgegeben. Das könnte den Druck auf den Aktienmarkt lindern. Für einen Euro werden 1,2285 Dollar gezahlt. Zeitweise waren es aber nur etwa 1,2225 Dollar. Vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kostete der Euro indessen etwas über 1,23 Dollar.

An den Rohstoffmärkten dämpft der starke Dollar die Kauflaune. Der Goldpreis zeigt sich knapp behauptet bei 1.323 Dollar.

Die Ölpreise geben ebenfalls leicht nach. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 61,51 Dollar, die europäische Sorte Brent fällt um 0,1 Prozent auf 65,38 Dollar. Der Ölmarkt bekomme gegensätzliche Impulse, sagt Harry Tchilinguirian, Leiter der Abteilung Globale Rohstoffstrategie bei BNP Paribas. Auf der einen Seite drossele die Opec ihre Förderung, auf der anderen Seite steige aber in den USA die Schieferölproduktion.

Die Akteure warten daher gespannt auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung, die gegen 17.00 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Analysten prognostizieren einen Anstieg der Rohölbestände. Allerdings hat der Branchenverband American Petroleum Institute am Mittwochabend eine Abnahme um 3,6 Millionen Barrel gemeldet.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke schon Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Demnach beantragten in der vergangenen Woche 222.000 Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe. Volkswirte hatten mit 230.000 Erstanträgen gerechnet. Die Zahl für die Woche davor wurde auf 229.000 revidiert, nachdem vorläufig 230.000 gemeldet worden waren. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Frühindikatoren für Januar.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Roku vorbörslich um über 20 Prozent ein. Der Streaminganbieter hat bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Zahlen lagen dagegen über den Erwartungen. Überraschend gute Zahlen hat auch Pandora Media vorgelegt. Die Aktie steigt um 5,8 Prozent. Der Autovermieter Avis Budget hat mit seinem Quartalsbericht ebenfalls überzeugt, was die Aktie um 11,7 Prozent nach oben treibt. Cheesecake Factory hat dagegen die Erwartungen verfehlt. Gleichwohl legt die Aktie um 0,8 Prozent zu.

Nach Börsenschluss folgen noch Zahlen von HP und Hewlett Packard Enterprise.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,26 -0,4 2,27 106,0 5 Jahre 2,66 -2,4 2,69 73,8 7 Jahre 2,84 -3,1 2,87 58,8 10 Jahre 2,92 -3,3 2,95 47,2 30 Jahre 3,19 -3,5 3,22 12,0 DEVISEN zuletzt +/- % Dom 8:30 Mi, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2286 +0,09% 1,2267 1,2319 +2,3% EUR/JPY 131,54 -0,55% 131,90 132,61 -2,8% EUR/CHF 1,1522 -0,09% 1,1536 1,1545 -1,6% EUR/GBP 0,8840 +0,16% 0,8838 1,1342 -0,6% USD/JPY 107,08 -0,64% 107,54 107,59 -4,9% GBP/USD 1,3898 -0,09% 1,3880 1,3972 +2,9% Bitcoin BTC/USD 9.849,51 -6,01% 10.708,56 10.635,78 -31,43 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,51 61,68 -0,3% -0,17 +1,8% Brent/ICE 65,38 65,42 -0,1% -0,04 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,50 1.324,60 -0,1% -1,10 +1,6% Silber (Spot) 16,52 16,51 +0,0% +0,01 -2,5% Platin (Spot) 987,60 990,50 -0,3% -2,90 +6,3% Kupfer-Future 3,20 3,22 -0,4% -0,01 -2,9% ===

February 22, 2018 08:46 ET (13:46 GMT)

