Bern - Die Belegschaft der Nachrichtenagentur sda erwartet weitere Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat. Gleichzeitig wird aber eine externe Schlichtung begrüsst. Während des Schlichtungsprozesses sollen die Kündigungen allerdings sistiert werden, so die Forderung.

Bis zu dessen Abschluss bleibt der Streik aufgeschoben, wie die Redaktionskommission und die Gewerkschaften Syndicom und Impressum am Donnerstag vor den Medien in Bern ausführten. Der geplante Abbau von 35 der 150 Vollzeitstellen in der Redaktion mache eine dreisprachige mediale Grundversorgung unmöglich.

Sozialplan künstlich aufgebläht

An den Verwaltungsrat richtet die Belegschaft den Vorwurf, er blähe den Sozialplan ...

