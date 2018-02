Den Standort zu kennen, ist eine wichtige Voraussetzung für Kontextbewusstsein. Viele Anwendungsfälle werden realisierbar, wenn die Information über den Standort in geschlossenen Räumen mit hoher Zuverlässigkeit verfügbar ist. Die Fußgänger-Koppelnavigation (Pedestrian Dead-Reckoning - PDR) ist eine Technologie, mit der sich die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Standortinformationen im Indoor-Bereich wirksam verbessern lässt.

Welche Positionsbestimmungstechniken gibt es?

Im Bereich der Outdoor-Navigationslösungen haben sich die GNSS-Empfänger (Global Navigation Satellite System) durchgesetzt, die man heute in praktisch jedem Smartphone findet. Sie ermöglichen eine umfangreiche Palette an ortsbasierten Diensten von der Navigation über die Suche nach interessanten Orten bis zur Kartendarstellung. Die Anwender erwarten von ihren Geräten inzwischen die Fähigkeit, in sämtlichen Umgebungen Positionsinformationen auszugeben. Dabei wird oft nicht bedacht, dass die Satellitensignale nicht durch die Wände und Decken beispielsweise von Läden oder Flughafenterminals dringen können. Tatsächlich aber werden die Signale der GNSS-Satelliten von Baumaterialien stark gedämpft, sodass in geschlossenen Räumen auch ein noch so empfindlicher Empfänger keine Positionsinformationen liefern kann.

Für die Indoor-Positionsbestimmung werden verschiedene Lösungen entwickelt, die Funksender als eine Art Leuchtfeuer (Beacons) nutzen, um per Triangulation die Position des Empfängers zu berechnen. In geschlossenen Räumen können diese Lösungen die installierten Wi-Fi Access Points (APs) zur Positionsbestimmung heranziehen. Ähnliche Verfahren können zusätzlich Bluetooth-Sender sowie GSM- und andere Mobilfunksender nutzen, oder aber spezielle Beacons wie zum Beispiel Nextnav. Diese Technologien kombinieren Daten aus der Server-Infrastruktur für Assisted-GPS und GLONASS, erweiterte Ephemeridendaten und Positionsdaten von Wi-Fi-APs. Jedes Verfahren hat seine spezifischen Stärken und Schwächen bei der Indoor-Ortung. Als weitere Alternative kommt die Positionsermittlung mithilfe von MEMS-Sensoren, also Beschleunigungssensoren, Magnetsensoren, Drehratengebern (Gyroskopen) und Höhenmessern hinzu, die man in modernen Smartphones, Tablets, Kameras, Fitnessprodukten und anderen portablen Consumer-Geräten üblicherweise vorfindet. Mithilfe dieser Sensoren lässt sich die Position durch die eingangs erwähnte Fußgänger-Koppelnavigation (PDR) bestimmen.

Sensorfusion

Der Controller fasst die aus den verschiedenen Quellen bezogenen Informationen, abgestimmt auf die gewünschte Positionsgenauigkeit und das verfügbare Finanzbudget zusammen, und stellt der Applikation anschließend eine Positionsangabe, kombiniert mit einer Angabe der Unsicherheit dieser Information, zur Verfügung. Die Fusionsalgorithmen spielen eine entscheidende Rolle beim Gewichten der Informationen, die von verschiedenen Technologien wie Wi-Fi, Bluetooth, PDR und GNSS kommen. Dabei werden Vertrauensparameter für jede Positionsschätzung, Korrelationsparameter und zurückliegende Messungen herangezogen. Unter freiem Himmel zeichnet sich die von einem GNSS-Empfänger bezogene Positionsinformation durch hohe Genauigkeit und geringe Unsicherheit aus. Die Positionsschätzung von einem Wi-Fi-System bietet dagegen mehr Genauigkeit (und eine dementsprechend geringere Unsicherheit), wenn der Controller bei der Positionsberechnung auf Messungen von APs zurückgreifen kann, die sich in der Nähe des Anwenders befinden und eine hohe Signalstärke haben. Einfluss auf die mit dieser Lösung mögliche Positionsgenauigkeit hat natürlich auch das Verzeichnis der Wi-Fi-APs mit ihren ...

