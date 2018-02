In den letzten Wochen hatte DER AKTIONÄR mehrfach die Aktie von Sangamo sowohl auf der Homepage als auch in der Printausgabe vorgestellt und auf die hochinteressante Zinkfinger-Nukleasen-Methode hingewiesen. Denn mit Pfizer und Bioverativ (in Zukunft zu Sanofi gehörend) setzen bereits zwei große Player auf den Ansatz. Die Spekulation auf neue Kooperationen ist aufgegangen. Krebsimmuntherapie-Spezialist Kite Pharma, welcher mittlerweile zu Gilead gehört, hat einen milliardenschweren Deal mit Sangamo geschlossen.

