HANNOVER (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zum Warnstreik in Niedersachsen aufgerufen. Am Standort Hannover sollten sich rund 400 Beschäftigte an einer Demonstration beteiligen, es werde zu Behinderungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen in Niedersachsen und Bremen kommen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Zuvor gab es demnach Aktionen in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

In drei Verhandlungsrunden hat die Post Verdi zufolge kein akzeptables Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld für die rund 130 000 Tarifbeschäftigten in Deutschland, was der Post-Chefetage zu viel ist. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen, außerdem fordert die Gewerkschaft die Möglichkeit, die Tariferhöhung in freie Zeit umzuwandeln. In Niedersachsen beschäftigt die Post rund 12 000 Menschen.

Der international tätige Bonner Konzern steht wirtschaftlich gesehen derzeit gut da. Wachstumsmotor sind der Online-Handel und das globale Expressgeschäft. Die Briefmenge schrumpft hingegen./tst/DP/tos

AXC0241 2018-02-22/15:50