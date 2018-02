Baden-Baden (ots) - Sonntag, 25. Februar 2018 (Woche 9)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



10.45 Der Vulkan, der die Welt veränderte Spuren einer globalen Naturkatastrophe



Sonntag, 25. Februar 2018 (Woche 9)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 65



Montag, 26. Februar 2018 (Woche 9)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



00.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 25.02.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 65



Sonntag, 04. März 2018 (Woche 10)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 66



Montag, 05. März 2018 (Woche 10)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



00.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 04.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 66



Sonntag, 11. März 2018 (Woche 11)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 67



Montag, 12. März 2018 (Woche 11)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



12.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 11.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 67



Montag, 12. März 2018 (Woche 11)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



Tagestipp



18.15 BW+RP: MENSCH LEUTE Die Supernasen - Polizeihunde-Teams im Einsatz



Montag, 12. März 2018 (Woche 11)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



00.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 11.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 67



Montag, 12. März 2018 (Woche 11)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



03.00 Dings vom Dach



Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 11.03.2018 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Yared Dibaba, Ruth Moschner, Lisa Feller, Lutz van der Horst Folge 373



Dienstag, 13. März 2018 (Woche 11)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)



Sonntag, 18. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 68



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat.



In der heutigen Folge tritt das Team: "Wasenhasi" aus Baden-Württemberg gegen das Team "Teddybärkrankenhaus" ebenfalls aus Baden-Württemberg an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Musiker Thomas Anders für Kultur und Medien, Sportmoderatorin Julia Scharf für Sport und Gesundheit und SWR Moderator Clemens Bratzler für Politik, Zeitgeschehen und Wirtschaft.



Montag, 19. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



12.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 18.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 68



Montag, 19. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



Tagestipp



18.15 BW+RP: MENSCH LEUTE Die Aufspürerin - Der verlorene Bruder



Montag, 19. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



00.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 18.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 68



Dienstag, 20. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)



Donnerstag, 22. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Geänderten Untertitel für SR beachten!



20.15 SR: SAARTHEMA



Ist das Kunst oder kann das weg? Denkmalschutz im Saarland



Donnerstag, 22. März 2018 (Woche 12)/22.02.2018



Geänderten Untertitel für SR beachten!



04.40 SR: SAARTHEMA



Ist das Kunst oder kann das weg? (WH) Denkmalschutz im Saarland



Sonntag, 25. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



10.00 Per Kirkeby



Der Natur auf der Spur Erstsendung: 03.07.2014 in BR



Sonntag, 25. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



17.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: Jens Hübschen Folge 69



In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" treten wieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat.



In der heutigen Folge tritt das Team "männliche Weinkönigin" aus Rheinland-Pfalz gegen das Team "Betty Sue and the Hot Dots" aus Baden-Württemberg an. Die Experten in der Sendung sind diesmal: Sportmoderatorin Julia Scharf für Sport und Gesundheit, Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik und Weinsommelier Natalie Lumpp für Essen und Trinken.



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



12.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 25.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 69



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



18.15 BW: MENSCH LEUTE



Mein Vater, der Wunderheiler



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



18.15 RP: MENSCH LEUTE



Schutzengel Stefanie Krankenschwester zwischen Leben und Tod



Montag, 26. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



00.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 25.03.2018 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 69



Dienstag, 27. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO)



Dienstag, 27. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



01.40 Michael Altinger - Live auf der Bühne! "Ich sag's lieber direkt" Erstsendung: 22.09.2016 in BR



Dienstag, 27. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



04.40 BW+RP: Michael Altinger - Live auf der Bühne! (WH) "Ich sag's lieber direkt" Erstsendung: 22.09.2016 in BR



Mittwoch, 28. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



15.15 Mallorcas stille Seiten: Wandern, Wein und Mandelblüte Entdeckungstouren im Inselwesten Erstsendung: 22.09.2017 in HR



Donnerstag, 29. März 2018 (Woche 13)/22.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



15.15 Inselurlaub auf den Balearen



Ibiza, Menorca, Mallorca Erstsendung: 24.06.2016 in HR



Donnerstag, 05. April 2018 (Woche 14)/22.02.2018



Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



13.00 Meister des Alltags



Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 20.06.2016 in SWR/SR Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Guido Cantz Folge 108



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2