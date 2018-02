Über 85 Aussteller präsentierten am 24. und 25. Januar 2018 in der Messe Dortmund ihre neusten Lösungen, Innovationen und Produkte rund um das Thema Verpackung. "Die Verpackungsindustrie und deren Zulieferer stellen in Deutschland den fünftgrößten Industriezweig dar, da war es uns ein Anliegen, eine regional ausgerichtete Fachmesse im Technologieland Deutschland zu etablieren", betont Empack-Projektleiter Tom Friedrich vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH. Dass dies sowohl von Ausstellern, als auch von Kompetenzpartnern sowie Fachbesuchern gut angenommen wurde, zeigen die Reaktionen.

Gute Noten für die Empack

"Die Empack Dortmund 2018 hat für uns als Innovationsführer der Umreifungstechnik die Erwartungen bestens erfüllt. Quantität und besonders die Qualität der Besucher waren für eine Regionalmesse auf einem außerordentlich hohen Niveau", berichtet Frank ...

