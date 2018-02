Köln (ots) - Mit neun Jahren bekam er seine erste Nähmaschine, heute gehört er zu Deutschlands erfolgreichsten und beliebtesten Modeschöpfern: Star-Designer und VOX-Gesicht Guido Maria Kretschmer. In seiner neuen Primetime-Sendung "Guidos Masterclass", die der Kölner Sender im Frühjahr 2018 produziert, werden acht aufstrebende Modedesigner von ihrem Vorbild höchstpersönlich ausgewählt, um von ihm unterrichtet zu werden und ihr Handwerk und ihre Exzellenz weiter auszubauen. In insgesamt sechs Folgen können die talentierten Meisterschüler in verschiedensten Aufgaben aus dem Bereich des Fashion-Designs beweisen, dass sie das beste Gespür für angesagte Schnitte, Materialien und Styles sowie eine ordentliche Portion Kreativität besitzen.



Vom Besten sollen sie lernen: Unterstützt und begleitet wird die Klasse bei ihren Design- und Fertigungsprozessen von ihrem Meister Guido Maria Kretschmer. Der Star-Designer legt deshalb auch selbst die modische Hand an und lehrt seine Jung-Designer in der hohen Kunst des Mode-Designs - auf dem Stundenplan stehen von Pret-à-Porter bis Haute Couture alle wichtigen Fashion-Bereiche. Der Gewinner erhält nicht nur 50.000 Euro, sondern auch die volle Unterstützung seines Mentors, denn Guido Maria Kretschmer wird dem jungen Talent für ein Jahr lang mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer schließt "Guidos Materclass" mit dem besten Zeugnis und den besten Noten ab?



Produziert wird die Design-Competition von Constantin Entertainment GmbH, die Ausstrahlung bei VOX ist für Herbst 2018 geplant.



