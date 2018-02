Wie Angela Merkel Europa reformieren will? Mit ein bisschen von allem. Ambitionierte Politik sieht anders aus.

Eigentlich ist alles wie immer. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kündigt eine Regierungserklärung der "Bundeskanzlerin" an. Die Bundeskanzlerin spricht dann rund 20 Minuten, erwähnt einmal den Bundesaußenminister und richtet den Blick fast schon beiläufig auf die Europawahlen im Frühsommer 2019. Politisches business as usual, bis Angela Merkel einen Satz wiederholt, den sie ganz ähnlich bereits an anderer Stelle formuliert hat: "Die Welt wartet nicht auf uns."

Stimmt ja, eigentlich ist gar nichts wie immer. Eine neue große Koalition lässt auf sich warten. Die Bundeskanzlerin ist nur geschäftsführend im Amt. Sigmar Gabriel auch und noch dazu in wenigen Tagen vielleicht schon nicht mehr Chefdiplomat. Und Merkel, die ihre Regierungserklärung zum informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag abgibt, reist zwar mit Absichten, aber ohne Prokura nach Brüssel - als Regierungschefin in spe. ...

