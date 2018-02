BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat angesichts der Wahlen in Italien und der Abstimmung der SPD vor Finanzmarktturbulenzen gewarnt. "Die erste März-Woche wird eine entscheidende Woche in der Europäischen Union", sagte Juncker am Donnerstag in Brüssel. Am 4. März finden die Parlamentswahlen in Italien statt. Am gleichen Tag soll auch das Ergebnis zur Mitgliederabstimmung der SPD über eine mögliche Regierungsbeteiligung veröffentlicht werden.

Größere Sorgen macht sich Juncker um die Wahl in Italien. Eine nicht handlungsfähige Regierung in Italien wäre nach seinen Worten das schlimmste Ergebnis. "Wir könnten starke Reaktion an den Finanzmärkten in der zweiten März-Woche haben", so Juncker./jsl/bgf/he

