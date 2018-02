Die Aktie von Amazon beeindruckt seit Monaten die Experten. Selbst die jüngsten Turbulenzen an der Wall Street konnten ihr kaum etwas anhaben. In dieser Woche ging es erstmals über die Marke von 1.500 US-Dollar. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.