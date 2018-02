Der Dow Jones ist gestern nach anfänglichen Zugewinnen doch noch ins Minus gedreht. Das veröffentlichte FED-Sitzungsprotokoll liess wieder etwas Zinsangst bei den Anlegern aufkommen. Wie der amerikanische Leitindex heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.