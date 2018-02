Mainz (ots) - Woche 08/18 Freitag, 23.02.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.45 Mysterien des Weltalls Endet die Ewigkeit? Mit Morgan Freeman USA 2010



( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.40 forum am freitag



( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall mit Sascha Bisley Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.45 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017



14.15 Terra X Stonehenge - Das verborgene Reich Großbritannien/Deutschland 2015



15.00 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016



15.45 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010



16.30 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010



17.15 ZDF-History Deutschlands Herrscher - Die Preußen Deutschland 2017



18.05 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016



18.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010



22.25 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010



23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017



23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017



0.35 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016



1.20 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016



2.05 Der Hundertjährige Krieg Streit um Frankreichs Thron Großbritannien 2013



2.50 Der Hundertjährige Krieg England in Bedrängnis Großbritannien 2013



3.35 Der Hundertjährige Krieg England und Frankreich - Geburt zweier Nationen Großbritannien 2013



4.20 Britanniens Burgen: Instrumente der Macht Großbritannien 2014







Woche 09/18 Montag, 26.02.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



20.15 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Otto-Versand-Story Deutschland 2017



"Deutschlands große Clans: Die Persil-Story" entfällt 21.00 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016



21.45 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017



"Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story" entfällt 22.30 ZDFzeit Pommes, Chips & Co. - Wie gut sind Kartoffelprodukte? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



23.15 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Fertiggerichte, Pausensnacks & Co. Deutschland 2018



"Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story" entfällt 0.00 ZDFzeit Bratwurst, Aufschnitt & Co.- Wie gut sind unsere Wurstwaren? Der große Test mit Nelson Müller Deutschland 2016



"Deutschlands große Clans: Die Haribo-Story" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )



