Mainz (ots) - Freitag, 23. Februar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Ildikó von Kürthy, Autorin



Neues Urteil zu Diesel-Autos - Wie geht es mit dem Diesel weiter? Graue Haare: färben oder akzeptieren? - Die richtige Pflege für graues Haar Leckere Gemüse-Tortilla - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier



Freitag, 23. Februar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Biikebrennen auf Pellworm - Wintergeister vertreiben Vom Möbelpacker zum Bäcker - Umdenken und neu anfangen Expedition Deutschland: Edemissen - Leben und arbeiten unter einem Dach



Freitag, 23. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute spezial GOLDENE KAMERA



Karen Webb berichtet von der glamourösen Galaparty der GOLDENEN KAMERA in Hamburg und spricht mit den glücklichen Gewinnern des Abends. Gemeinsam mit prominenten Gästen blickt Karen Webb auf die Höhepunkte der Verleihung zurück. Was waren die modischen Hingucker und Ausrutscher der Stars, und wer freute sich am schönsten? Große Emotionen und Überraschungen sind garantiert.



Freitag, 23. Februar 2018, 23.15 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Berlinale 2018 - Höhepunkte und Impressionen Reichtum als Ideal? - Von Träumen und Abstürzen Soderbergh über Wahrheit und Wahn - Der amerikanische Thriller "Unsane" Marie Bäumer spielt Romy Schneider - Seelenstriptease einer Ikone Anschlag auf Utøya als Film - Terror in Echtzeit Leinwandstar Idris Elba als Regisseur - Einwandererkrimi "Yardie" Ehrenbär für Willem Dafoe - Verwandlungskünstler ohne Tabus



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121