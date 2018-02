Mainz (ots) - Samstag, 24. Februar 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Inklusiv wohnen Moderation: Sandra Olbricht



Die "Schloßweide 12" in Syke bei Bremen ist eine inklusive Wohnanlage. Alte und Junge wohnen unter einem Dach, Menschen mit und ohne Behinderung - in der Mitte der City. Dieses Projekt gibt es seit vier Jahren und es funktioniert. Eine Wohnschule in Menden im Sauerland - hier trainieren Menschen mit Lernschwierigkeiten verschiedene Alltagsaktivitäten wie Haushaltsführung, Einkaufen und Kochen.



Samstag, 24. Februar 2018, 15.20 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast sind: Alfons Schuhbeck, Christian Lohse, Lea Linster und Maria Groß.



Samstag, 24. Februar 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Grippewelle weitet sich aus - Volle Wartezimmer, leere Kitas Nach dem Diesel-Urteil - Leben an Düsseldorfs Schmutz-Meile Sterbende Lausitz - Region fürchtet wirtschaftlichen Ruin Einblick in Bayerns Heimatministerium - Blaupause für Berlin? Hammer der Woche - Glasfaserkabel doppelt verlegt



Sonntag, 25. Februar 2018, 17.10 Uhr



Die ZDF SPORTreportage Moderation: Anna Kraft



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 24. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Olympische Winterspiele - Zusammenfassung aus Pyeongchang Surfen: die Coffey-Schwestern - Reportage aus Australien



