Vancouver, BC (pta031/22.02.2018/16:00) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTC: UCCPF) (Frankfurt: U06) ("Upco") freut sich, bedeutende Fortschritte innerhalb der bestehenden Plattform und des Telekommunikationsangebots bekannt zu geben, wie die erfolgreiche Integration fortgeschrittener Blockchain-Technologien in den Bereichen Rechnungsverwaltung (Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung) und im Bereich Short Message Service (SMS) Kommunikation. Diese Fortschritte sind ein wichtiger Bestandteil von Upcos Vision, die Vorteile der Blockchain-Technologie in den Bereichen Datensicherheit und Überprüfbarkeit (zeitgestempelte und unveränderbare Daten) zu nutzen und gleichzeitig einen leistungsstarken und erweiterbaren Dienst bereitzustellen. Diese Strategie betont das Vertrauen und die Sicherheit in das Datenrahmenwerk, welches das Geschäft von Upco unterstützt und letztlich den Kunden sowie den finanziellen und rechtlichen Interessensgruppen zugute kommt.



Die Anwendung der Blockchain-Technologie für Kreditoren- und Debitorendaten ermöglicht es Upco, den großen Finanzdienstleistern und anderen Unternehmenskunden hochsichere und überprüfbare Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig den Einzelhandelsservice zu verbessern. Das erweiterte Datenmanagement führt eine forensische Aufzeichnung von Änderungen an den zugehörigen Daten durch und führt zu erheblichen Verbesserungen in Bereichen wie Rechnungs- und Zahlungsabgleich (Bestätigung und Verifizierung), Forderungsbenachrichtigung, kreditbezogene Bescheinigungen und Monatsendprozesse zum Abgleich der Verfügbarkeit und des Kaufpreises.



Die Anwendung der Blockchain-Technologie auf SMS-Kommunikation ermöglicht die forensische Aufzeichnung von Daten, Inhalten, Lieferzeiten, Lesezeiten sowie Informationen zu Absender und Empfänger, falls diese Informationen für rechtliche Zwecke benötigt werden. Diese Änderungen werden auch servicerelevanten Prozessen wie der Authentifizieren von Registrierten, Upgrade-Autorisierung, Benutzer-Reaktivierung und Transaktionsauthentifizierung zugute kommen.



Mit diesen Fortschritten hat Upco seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Blockchain-Technologien erfolgreich auf Geschäftsszenarien anzuwenden, in denen eine forensische Kontrolle sowie die Speicherung und Verteilung unveränderlicher Daten erforderlich ist. Dieses Know-how ist eine wichtige Grundlage für die gestaffelte Bereitstellung einer voll funktionalen Umgebung für die internationale Rechnungsstellung , Zahlungen, Umtausch und Überweisungen (beschrieben in Upcos Pressemitteilung vom 2. Februar). Dieser Service in vollem Umfang implementiert ermöglicht es Benutzern, Rechnungen zu senden, Zahlungen zu genehmigen, internationale Gelder zu überweisen, internationale Währungen umzurechnen und Überweisungen und Zahlungen zu verfolgen.



Über Upco International Inc.



Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, vergleichbar zu Applikationen wie SKYPE und WhatsApp. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, international Geld übertragen, international Währungen konvertieren und alle Transfers und Zahlungen nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht es Anbietern außerdem Kontoinformationen sicher mit ihren Kunden zu teilen.



