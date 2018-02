Hamburg (ots) -



Dem "Kindeswohl" nimmt sich die gleichnamige Folge des NDR "Polizeiruf 110" mit den Kommissaren Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) an. Der Krimi entsteht bis voraussichtlich zum 21. März in Rostock, im polnischen Buk (bei Stettin) sowie in Hamburg und Umgebung. Regie führt Lars Jessen ("Tatort", NDR Miniserie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres"), gemeinsam mit Christina Sothmann schrieb er auch das Drehbuch.



Zur Handlung: In Rostock wird der Leiter eines privaten Kinderheimträgers erschossen aufgefunden. Schnell gerät das Heimkind Keno (Junis Marlon) in Verdacht. Keno ist jedoch verschwunden, und zusammen mit ihm offenbar auch Samuel (Jack Owen Berglund), der Sohn von Kommissar Bukow. War Samuel auch an der Tat beteiligt oder ist er eine Geisel von Keno? Der Rostocker Kripo-Chef Henning Röder (Uwe Preuss) überträgt Katrin König (Anneke Kim Sarnau) die Leitung der Ermittlungen. Die Spur der beiden Jugendlichen führt nach Polen ...



Neben den bereits Genannten spielen u. a. Andreas Guenther (Pöschel), Josef Heynert (Thiesler), Klaus Manchen (Veit Bukow), Fanny Staffa (Vivian Bukow), Christina Große (Valli), Ilona Schulz (Ingeliese Poll) und Anna Brüggemann (Karen Virchow). Das Erste zeigt diesen "Polizeiruf 110" voraussichtlich im kommenden Jahr.



Produzentin ist Iris Kiefer (filmpool fiction GmbH); Producerin Ilka Förster; Dramaturgie Elke Schuch; Kamera: Kristian Leschner. Die Redaktion im NDR hat Daniela Mussgiller.



