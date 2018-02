Schwalbach am Taunus (ots) -



Gillette, die weltweit führende Marke für Männer im Bereich Nassrasur, die schon seit vielen Jahrzehnten mit den besten Sportathleten der Welt zusammenarbeitet, wird ab sofort offizieller Partner der ESL Meisterschaft in Deutschland. Gillette knüpft damit an das internationale Engagement im Bereich eSports an: Durch das Sponsoring der Intel® Extreme Masters (IEM) World Championship Katowice ging Gillette bereits 2017 eine Partnerschaft mit der globalen Marke ESL ein, die nun in 2018 auf den deutschen Markt ausgeweitet wird. Die eSports-Community erwartet zudem spannende Projekte, u. a. mit League of Legends-Kommentator und Entertainer Nico "Sola" Linke.



Zwei Partner - eine Gemeinsamkeit: Leidenschaft für Präzision, faszinierende Sportarten & modernste Technologie



Als größtes eSports-Unternehmen der Welt veranstaltet die ESL die populärsten Online- und Offline-Turniere der Branche. Wie auch bei einer gründlichen Rasur geht es dabei in jedem einzelnen Match um Präzision, Bestleistung, Qualität und eine gute Vorbereitung. Die perfekten Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft, denen auch Andras Papp, Gillette Brand Communications Leader in Europa und IMEA, zustimmt: "Als Pionier im Bereich Sportmarketing sind wir immer darauf aus, einen weiteren Schritt in die Zukunft zu setzen. Wir freuen uns, mit der ESL einen starken Partner an der Seite zu haben, der die Leidenschaft für faszinierende Sportarten und Präzision teilt und der die elektronische Königsklasse in Deutschland professionell organisiert." Auch Bernhard Mogk, SVP Global Sales & Business Development der ESL, freut sich über den neuen Partner: "Die ideale Symbiose: Die Marke Gillette passt nicht nur mit ihrer eindrucksvollen Sporttradition perfekt zur ESL, sondern auch mit ihrer innovativen Produktwelt! Wir freuen uns, mit so einem tollen Partner Mehrwerte für den eSports und die eSports-Community in Deutschland schaffen zu können."



Bereits letztes Jahr erkannte Gillette das Potenzial des digitalen Sports und betrat die Welt des eSports als Sponsor der ESL Intel® Extreme Masters (IEM) Weltmeisterschaft in Katowice sowie als Sponsor der erfolgreichen League of Legends-Mannschaft "Team SoloMid". Erster globaler eSports-Markenbotschafter von Gillette wurde zuvor der erfolgreiche spanische eSportler und ehemalige League of Legends-Weltmeister xPeke.



Gillette als Partner der ESL Deutsche Meisterschaft



Die ESL Meisterschaft ist die deutsche Königsklasse des eSports. Als die älteste und traditionsreichste Liga, die Fans aus allen Winkeln der Republik anzieht, ist die ESL Meisterschaft ein absolutes Highlight der deutschen eSports-Szene. Hier qualifizieren sich nur die besten Gamer des Landes und kämpfen dafür jedes Jahr über drei Seasons in den großen eSports-Titeln, u. a. League of Legends. Gillette holt sich zudem Verstärkung von Nico "Sola" Linke und plant im Rahmen einer langfristigen Kooperation u. a. spannende Youtube-Videos. Außerdem nimmt Nico "Sola" Linke seine Fans als Gillette Reporter mit zu den ESL Spring Finals nach Düsseldorf und wird dort live über seine Social-Media-Kanäle berichten.



Kampagne mit League of Legends-Kommentator und Entertainer Nico "Sola" Linke



League of Legends-Kommentator und Entertainer Nico "Sola" Linke gehört zu den erfolgreichsten Gesichtern der Szene und stellt mit seiner Expertise eine der absoluten Identifikationsfiguren des eSports in Deutschland dar. Neben seiner Tätigkeit als Kommentator ist Nico ebenfalls Mitglied der größten deutschen League of Legends-Community "Summoner's Inn" und kann auf eine beeindruckende Gaming-Karriere zurückblicken. Auch er sieht großes Potenzial in der neuen Partnerschaft: "Als Gamer wie auch als Caster muss ich mich auf die Qualität des Equipments, mit dem ich arbeite, jederzeit verlassen können. Wenn bereits Sekundenbruchteile über Sieg oder Niederlage entscheiden, will man alles - nur keine Kompromisse machen. Deshalb freue ich mich umso mehr auf die Zusammenarbeit mit einer Marke wie Gillette, die sich durch ihren hohen Anspruch an die Qualität ihrer Produkte auszeichnet und genau weiß, was Sportlern - sei es im elektronischen oder im klassischen Bereich - wichtig ist."



Über Gillette



Seit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - die Lebensqualität von über 750 Millionen Männern auf der ganzen Welt wird verbessert. Von Rasierern und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette weltweit eine große Auswahl an Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Für weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette besuchen Sie www.gillette.com.



Über Procter & Gamble



Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com sowie auf Twitter.



Über die ESL Meisterschaft



Die ESL Meisterschaft ist die nationale Königsklasse der ESL und gilt mit 16 Jahren als die längste und traditionsreichste Liga des Unternehmens. Hier qualifizieren sich nur die besten Gamer des Landes und kämpfen um die Krone im deutschen eSport. Die Spieler-Elite hierzulande misst sich dafür jährlich über drei Seasons in den eSport-Titeln Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends sowie EA SPORTS FIFA 18. Auf den Finalevents werden die wichtigsten Spiele live vor Publikum ausgetragen und im Internet an Hunderttausende Fans ausgestrahlt. Die ESL Meisterschaft hat in den vergangenen 16 Jahren über drei Millionen Euro Preisgeld ausgezahlt. Weitere Informationen unter: http://pro.eslgaming.com/deutschland/gate/



