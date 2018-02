Schon vor Monaten hat Trading-Treff auf den "dicken Fisch" in der Aktie von EYEMAXX Real Estate hingewiesen. Seit dem beobachte ich die Entwicklung weiterhin genau. Doch was ich dabei nicht erkennen kann, ist eine Verbesserung der technischen Situation für Aktionäre. EYEMAXX - das Risiko legt weiter zu Während die Aktienmärkte in den letzten Monaten noch recht deutlich zulegen konnten, kam die Warnung ...

