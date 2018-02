Von Drew Hinshaw

RIGA/FRANKFURT (Dow Jones)--Die lettische ABLV Banka hat die Regierung des Landes um eine Finanzhilfe von bis zu 480 Millionen Euro gebeten. Ernests Bernis, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO des Instituts, sagte am Donnerstag, man habe sich keiner Geldwäsche schuldig gemacht, es habe aber Regelverstöße gegeben. "Wir tun alles, um die Stabilität der Bank zu sichern", sagte er bei einer Pressekonferenz. Rund 1.000 Kunden haben laut Bernis zugesagt, ihr Geld mindestens ein Jahr lang bei der Bank zu lassen.

Das US-Finanzministerium hatte der Bank in der vergangenen Woche den Zugang zum US-Finanzmarkt versperrt, weil diese "institutionalisierte Geldwäsche" betreibe. Daraufhin war es zu starken Mittelabflüssen gekommen, in deren Folge die Europäische Zentralbank (EZB) die nationale Bankenaufsicht aufforderte, der Bank weitere Auszahlungen zu untersagen. Die lettische Zentralbank sagte, sie prüfe das Hilfsersuchen der Bank. Die ABLV Banka ist der zweitgrößte Steuerzahler des Landes.

Vor allem den US-Behörden sind Banken wie ABLV schon lange ein Dorn im Auge. Immer wieder beteiligten sie sich maßgeblich daran, Milliardenbeträge zweifelhafter Herkunft in die EU zu schleusen. Mehrfach haben die Amerikaner die Letten aufgefordert, die durch ihr Land laufenden Dollar-Ströme besser zu kontrollieren. ABLV soll sogar Geschäfte mit Nordkorea gemacht haben.

Am Donnerstag stattete der Staatssekretär im US-Außenministerium, John J. Sullivan, Riga einen Besuch ab und sagte: "Wir sind froh, dass die lettischen Behörden entschlossene Schritte unternehmen, illegale Aktivitäten und Korruption im Bankensektor zu bekämpfen. Die USA stehen Lettland zur Seite und werden seine Bemühungen um einen gut regulierten und florierenden Bankensektor unterstützen."

Zu den angesprochenen Schritten gehört auch die zumindest vorübergehende Entmachtung von Zentralbankgouverneur Ilmars Rimsevics, dem vorgeworfen wird, Bestechungsgelder angenommen zu haben. Daniele Nouy, die Chefin der EZB-Bankenaufsicht, wies Vorwürfe einer Mitschuld der EZB an den Vorgängen in Lettland zurück. "Die EZB hat keine Möglichkeit, solche Aufsichtsdefizite aufzudecken", heißt es in einer Stellungnahme Nouys. Die Befugnisse hierfür lägen in der Hand der nationalen Behörden.

February 22, 2018

