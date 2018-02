Unterföhring (ots) -



Transparent, zügig, gründlich, fachmännisch: "So arbeiten echte Helden des Alltags - die haben wir gefunden und die wollen wir feiern", verrät Peter Giesel. Der kabel eins-Betrugsexperte hat in vier neuen Folgen von "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" ab Dienstag, 27. Februar 2018, um 20:15 Uhr Glasern, Elektrikern, Heizungstechnikern und Co. auf den Zahn gefühlt. Die Besten zeichnet er mit dem "Goldenen Hammer" aus. Neben ehrlichen Fachmännern ist Giesel auch auf zahlreiche Pfuscher und Abzocker gestoßen: "Bei unserem Handwerker-Test sind dieses Mal vor allem Glas-Notdienste durchgefallen. Wenn ein sogenannter Helfer in der Not auf eine kaputte Fensterscheibe ein Stück Pappe klebt und dafür 100 Euro verlangt, ist das nicht frech, sondern das hat schon betrügerische Ausmaße", stellt Peter Giesel klar.



Wer zählt zu den ehrlichsten Handwerkern Deutschlands? Gemeinsam mit Fachexperten testet Peter Giesel die verschiedenen Gewerke mittels versteckter Kamera. Wer kann den kritischen Augen des Abzocke-Experten gerecht werden und den "Goldenen Hammer" für sich und seine Firma mit nach Hause nehmen?



"Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" testet folgende Dienstleistungen: Dienstag, 27. Februar 2018: Glasnotdienst, Elektriker Dienstag, 6. März 2018: Heizungstechniker, Schlüsseldienst Dienstag, 13. März 2018: TV-Techniker, Kinderbetreuung Dienstag, 20. März 2018: Spülmaschinentechniker, Reinigung



