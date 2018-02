Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es am Donnerstagnachmittag nach unten. Das mit Spannung erwartete Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Dieselfahrverbot lässt auf sich warten, die Verkündung der Entscheidung wurde auf kommende Woche verschoben. Damit hängt das Damoklesschwert weiterhin über den Aktien der Auromobilhersteller. Zudem lässt die Furcht vor einer schnelleren Straffung der US-Geldpolitik die Anleger vorsichtiger werden. Die Berichtssaison bringt unterdessen Bewegung in die Einzelwerte. Der DAX fällt um 0,8 Prozent auf 12.366 Punkte, lag im Tagestief aber auch schon bei 12.289. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,6 Prozent auf 3.409 Punkte nach.

Entscheidung über Diesel-Fahrverbote vertagt

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Verfahren um Diesel-Fahrverbote in Städten vertagt. Ein Urteil wird nun am kommenden Dienstag ab 12.00 Uhr vorgelegt. Die Verhandlung steht stark im Fokus der Öffentlichkeit, weil das Gericht anordnen könnte, dass Städte mit schlechter Luftqualität Fahrverbote für Dieselfahrzeuge als Instrumente zum Gesundheitsschutz der Bürger erlassen müssen.

Auf jeden Fall wird das Urteil über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem bereits ramponierten Dieselmotor in Deutschland einen schweren Schlag versetzen. Die Analysten von Evercore taxieren die Kosten für die Diesel-Nachbehandlung auf 7,6 bis 14,5 Milliarden Euro.

An der Börse geht es zum einen darum, wie hoch die Kosten für möglicherweise notwendige Umrüstungen ausfallen, und wer diese zahlen wird. Zum anderen geht es auch um die Restwerte der Leasingfahrzeuge, die unter Druck gerarten könnten. Analysten erwarten die höchsten Kosten für den VW-Konzern. VW notieren 0,9 Prozent leichter, Daimler verlieren 1,2 Prozent und für BMW geht es um 0,2 Prozent nach unten.

Deutsche Telekom nach Zahlen schwach - Henkel und Prosieben fester

Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach den Zahlen des Konzerns mit einem Abschlag von 3,3 Prozent das Schlusslicht im DAX. Analysten befürchten mit Blick auf die Tochter T-Mobile US, dass sich die Investitionen wegen der anziehenden Zinsen verteuern könnten. Zudem zeigen sich die Analysten von Jefferies und JP Morgan nicht überzeugt vom Ausblick. Dieser sei durchwachsen ausgefallen.

Henkel ziehen nach Zahlen um 1,8 Prozent an. Die Ergebnisse von Henkel für 2017 entsprechen laut Investec den Erwartungen. Auch die Zahlen von Prosieben lesen sich laut Händlern gut, der Kurs gewinnt 3,3 Prozent. Laut der Analysten der UBS lagen sowohl Umsatz als auch EBITDA bei Prosieben 2017 über den Erwartungen. Zudem ist die Nettoverschuldung gegenüber 2016 zurückgegangen.

BAT fallen nach Zahlen um 3,4 Prozent. Der Tabakkonzern hat zwar im vergangenen Jahr den Gewinn vervierfacht, das lag aber überwiegend an Sondereffekten. Der Umsatz hat sich dagegen schwach entwickelt.

Positiv beurteilen Marktteilnehmer das Zahlenwerk des französischen Mischkonzerns Bouygues. Der Betriebsgewinn sei überraschend stark um 27 Prozent gestiegen, vor allem dank der Mobilfunksparte. Aber auch die Bausparte habe gut abgeschnitten, und die Beteiligung an TF1 habe ebenfalls zu dem guten Ergebnis beigetragen. Bouygues notieren leicht im Minus.

Juncker fürchtet Turbulenzen an Finanzmärkten

Die EU-Kommission bereitet sich auf mögliche Turbulenzen an den Finanzmärkten nach der Parlamentswahl in Italien und dem SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag in Deutschland vor. "Wir könnten in der zweiten März-Woche eine starke Reaktion an den Finanzmärkten bekommen", sagte Juncker bei einer Diskussionsveranstaltung am Donnerstag in Brüssel. "Deshalb bereiten wir uns auf so ein Szenario vor." Am 4. März wählen die Italiener ein neues Parlament. Am selben Tag will die SPD das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag bekannt geben, von dem die Bildung einer Regierung mit der Union abhängt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.408,56 -0,63 -21,60 -2,72 Stoxx-50 3.029,38 -0,91 -27,96 -4,67 DAX 12.366,24 -0,84 -104,25 -4,27 MDAX 26.173,44 -0,38 -98,85 -0,10 TecDAX 2.580,01 -0,88 -22,99 2,02 SDAX 12.087,71 -0,78 -94,45 1,69 FTSE 7.204,52 -1,06 -77,05 -5,28 CAC 5.274,32 -0,53 -27,85 -0,72 Bund-Future 158,76 0,53 -1,87 DEVISEN zuletzt +/- % Dom 8:30 Mi, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2332 +0,47% 1,2267 1,2319 +2,6% EUR/JPY 131,65 -0,46% 131,90 132,61 -2,7% EUR/CHF 1,1519 -0,12% 1,1536 1,1545 -1,6% EUR/GBP 0,8855 +0,33% 0,8838 1,1342 -0,4% USD/JPY 106,77 -0,93% 107,54 107,59 -5,2% GBP/USD 1,3928 +0,12% 1,3880 1,3972 +3,1% Bitcoin BTC/USD 9.894,59 -5,58% 10.708,56 10.635,78 -31,11 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,85 61,68 +0,3% 0,17 +2,4% Brent/ICE 65,66 65,42 +0,4% 0,24 -0,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,27 1.324,60 +0,4% +4,67 +2,0% Silber (Spot) 16,59 16,51 +0,5% +0,09 -2,0% Platin (Spot) 994,80 990,50 +0,4% +4,30 +7,0% Kupfer-Future 3,22 3,22 +0,2% +0,01 -2,3% ===

