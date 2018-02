New York - Angesichts nachgebender Renditen am US-Anleihemarkt haben die Aktien an der Wall Street am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,76 Prozent auf 24 987,31 Punkte. Damit machte der Dow die Vortagesverluste wieder wett.

Zuletzt lag die Rendite zehnjähriger US-Anleihen nur noch bei 2,91 Prozent, nachdem sie am Vortag noch in Richtung 3 Prozent geklettert war. ...

