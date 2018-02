IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: Blockchain Intelligence Group stellt langjährige Finanzexpertin Teresa Anaya als Leiterin der Bankstrategie ein und befördert den Senior Entwickler Marty Anstey zum CTO

BLOCKCHAIN INTELLIGENCE GROUP STELLT LANGJÄHRIGE FINANZEXPERTIN TERESA ANAYA ALS LEITERIN DER BANKSTRATEGIE EIN UND BEFÖRDERT DEN SENIOR ENTWICKLER MARTY ANSTEY ZUM CTO

22. Februar 2018, Vancouver, Kanada - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (CSE:BIGG) (OTC:BBKCF) (WKN:A2JSKG) (BIG oder das Unternehmen), ein Entwickler für Forschungs- und Datenanalyselösungen im Bereich Blockchain-Technologie, freut sich die Bestellung von Frau Teresa Anaya, die mehr als 25jähriger Erfahrung im Finanzsektor hat, als Director of Financial Institution Strategy sowie die Beförderung von Marty Anstey, dem Technologieexperten mit mehr als 20jähriger Erfahrung und ehemaligen Senior Developer, zum CTO (Chief Technology Officer) bekanntgeben zu können.

Da wir in den nächsten Monaten einer rapiden internen Expansion entgegensehen, ist es entscheidend für unseren weiteren Erfolg, dass wir Schlüsselpositionen strategisch mit den bestmöglichen Kandidaten besetzen, gab Lance Morginn, CEO von BIG, bekannt. Das ist der Grund, warum wir uns glücklich schätzen, Teresa in unserem Team begrüßen zu dürfen und Marty in die Position zum CTO aufsteigen zu sehen. Nach der Leitung zahlreicher und erfolgreicher Start-ups bekommst du ein Auge dafür, Spitzenplayer auszumachen, die dein Team zum Weltklasseteam machen werden und ich freue mich sagen zu können, dass Teresa und Marty beide in dieses Bild passen. Neben ihrer jahrelangen Erfahrung ist das von beiden bewiesene Engagement am wichtigsten, damit BIG Vertrauen in diese neue Geld-Epoche schaffen kann.

Über Teresa Anaya Die Karriere von Frau Anaya erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren und konzentriert sich auf Betrug, Geldwäsche und Ermittlungen zur Finanzierung von Terrorismus. Die umfassende Kenntnis und Erfahrung von Frau Anaya geht auf ihre Ermittlungsarbeiten für die FDIC während der Finanzkrise ebenso wie auf ihre Tätigkeit bei globalen Banken wie der Standard Chartered Bank und Bank of America zurück. Ihr Erfahrungsbereich innerhalb des Bankwesens ist vertikal, mit Schwerpunkt auf Betrug, Anti-Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus. Ihr Interesse an Kryptowährung stand im direkten Zusammenhang mit Ermittlungen zur Kryptowährung für die Standard Chartered Bank. Im Bewusstsein der Erfordernis, die Technologie zu verstehen, die hinter den Konformitätsprogrammen steht, war Frau Anaya als Projektmanager bei der Bank of America tätig und arbeitete mit Teams für die Entwicklung eines bankeigenen Anwendungspakets mit der Bezeichnung Know Your Customer (KYC, Lerne deinen Kunden kennen) zusammen. Weiterhin arbeitete sie mit MoneyGram International für die globale Expansion der Tools KYC und IDSCAN zusammen. Die Erfahrung von Frau Anaya wird eine unschätzbare Einsicht in das Bankwesen mit sich bringen, die für BIG bei der Entwicklung seiner auf Finanzinstitute und Geld-Servicegeschäfte ausgerichteten Produkte und Dienstleistungen von Vorteil sein wird. Frau Anaya wird dazu beitragen, Finanzinstitute beim Gebrauch der Tools von BIG - Bit Rank Verified und QLUE - zu unterstützen, um auf einfache Weise ein Risikomodell zu realisieren und zweifelhafte Kryptowährungstransaktionen zu ermitteln und zu erfassen. Die beruflichen Qualifikationen von Frau Anaya schließen Folgendes ein: zertifizierte Betrugsermittlerin, zertifizierte Anti-Geldwäsche-Expertin, zertifizierte ITIL 3- und Bitcoin-Expertin. Über Marty Anstey Herr Anstey ist Mitbegründer von BIG. Er verfügt über eine mehr als 20jährige Erfahrung in der Systemverwaltung und Programmierung; er entwarf und entwickelte die gesamte Original-Software, die für die Begründung des Anwendungspakets von BIG, einschließlich QLUE und BitRank, erforderlich ist. Er liebt komplexe Herausforderungen sowie die Lösung von Problemen mit großer Datenintelligenz und -analyse, was ihn zum idealen Kandidaten für seine ehemalige Position als Senior Developer für Bitcoin- und Kryptowährungsanalyse-Tools, Algorithmen und kundenorientierte Blockchain-Softwarelösungen bei BIG macht. In seiner neuen Position als CTO wird sich die Aufgabe von Herrn Anstey um die kontinuierliche Entwicklung der strategischen technischen Richtung von BIG erweitern, während die Gewährleistung der Anwendungspakete des Unternehmens mit Sicherheits- und Analysetools weiterhin Standard im aufkommenden Kryptowährungsbereich sein wird. Herr Anstey ist zertifizierter Bitcoin- Experte. Gewährung von Aktienoptionen Das Unternehmen teilte mit, dass gemäß seinem Aktienoptionsplan und vorbehaltlich der behördlichen Zulassung, Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Beratern und Mitarbeitern 500.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 1,00 $ je Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt wurden. Die Wertpapiere werden einer viermonatigen Haltefrist unterliegen. Im Namen des Board of Directors, Lance Morginn Lance Morginn CEO, Director & Mitbegründer Suite 114 - 990 Beach Avenue Vancouver, BC V6Z 2N9

Tel: 1.844.282.2140 Fax: 1.877.420.7950 www.blockchaingroup.io

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) hat aus dem Nichts ein Such- und Analysesystem auf Blockchain-Basis aufgebaut, das es dem RegTech-Sektor sowie Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser Handelsprodukt BitRank Verified bietet eine Risikobewertung von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Auflagen der Regulierungsbehörden zu erfüllen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Gewisse Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die grundlegende bekannte oder unbekannte Risiken und Unsicherheiten enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen schließen naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und generelle wie auch spezifische Unsicherheiten ein, die zu der Möglichkeit beitragen, dass die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreffen werden. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf die zukünftigen geschäftlichen Transaktionen von BIG. Bedeutende Faktoren, die zu beachtlichen Abweichungen der Erwartungen seitens BIG beitragen können, schließen die Konsumentenneigung gegenüber den Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie allgemein, technische Ausfälle, Konkurrenz und nicht erfolgte Erfüllung der Vertragspflichten seitens der Gegenparteien ein. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen für die Erstellung dieser Informationen, wenn auch zum Zeitpunkt der Erstellung als begründet angesehen, als ungenau herausstellen können und daher kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden sollte. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen wird jegliche darin enthaltene zukunftsgerichtete Aussage, wie ausdrücklich von den anwendbaren Gesetzen vorgesehen, aktualisieren oder öffentlich revidieren.

CSE übernimmt keine Haftung für die Angemessenheit und Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42523 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42523&tr=1

