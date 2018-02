Henkel steuert dank florierender Geschäfte in der Klebstoffsparte auf Rekordkurs und schraubt seine Dividende in die Höhe. Erstmals in seiner über 140-jährigen Geschichte konnte der Hersteller von Pritt und Persil beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden Euro knacken - auch dank Übernahmen. Der Gewinn legte 2017 ebenfalls zu.

