Berlin (ots) - Europas größtes Jugendevent wird zum Festival: Sommer, Sonne, Wasser und jede Menge Spaß garantiert



Der Auftakt eines unvergesslichen Sommers beginnt: Vom 22. bis 24. Juni 2018 wird das Berliner Messegelände zum Festivaltreffpunkt für Jugendliche, Creator, Influencer und Brands. Festivalfans können sich auf drei Tage volles Programm aus Music, Sports, Lifestyle und eine bunte Karriereecke freuen. Mit neuem Namen und neuer Website eröffnet die 20. YOU kurz vor den großen Sommerferien die Festival-Saison in Berlin. Auf über 28.000 qm machen sich wieder knapp 50.000 Jugendliche auf in den Trubel der insgesamt elf Festival Areas.



Ein Highlight der Jubiläumsveranstaltung wird die große Outdoor Bühne sein: Das Line-Up der YOU Summer Stage ist ein Mix aus bekannten Social-Media-Stars, Profi-Acts und zahlreichen Newcomern. Täglich ab 12 Uhr startet das Programm. Wer seinen Lieblingsstar hautnah treffen möchte, kann seinen persönlichen Fanmoment in der Meet & Greet Area erleben. Im Zentrum des Festivals steht der 1000 qm große Action Pool. Wipe-Out Challenges, Luftmatratzen-Rennen und Huckepack-Ritte zu zweit über die Hindernisse, bieten die besten Voraussetzungen für Spaß auf dem Wasser.



In der Beauty Bar kommen alle Beauty Fans auf ihre Kosten. Passend zum Thema Festival werden Beauties mit aufwendigem Make-Up gestylt. Professionelle Artists und Blogger zeigen wie es geht, während im Fashion Circle die neuesten Kollektionen der Fashion-Brands präsentiert werden und zum Shopping-Spaß einladen.



Alle Sportfreaks treffen sich in der Sports Corner: Boxen, Parkour, Bogen-Schießen und Basketball sind nur ein kleiner Teil des Angebots. In der Fit Food Area bereiten Kochprofis gemeinsam mit Interessierten gesundes und frisches Essen zu und geben dabei allgemeine Ernährungs- und Fitnesstipps. Nachhaltigkeit und Kreativität sind im Studio DIY (Do it Yourself) gefragt. Hier wird gestrickt, genäht, gebaut, gebastelt und dekoriert. In der Gaming Zone haben Spielefreaks die Möglichkeit andere Gamer kennenzulernen und gemeinsam die neuesten Spieletrends zu testen. Neben Videogames finden hier auch Denksport-Turniere, Lasergame Battles sowie Streetsoccer-Action statt.



Bereits zum vierten Mal treten 1000 Tänzer aus ganz Deutschland auf der 16. Berliner Streetdance Meisterschaft auf dem Messegelände in Berlin gegeneinander an und kämpfen um den Titel. Alle Besucher des YOU Summer Festivals dürfen mitfiebern und anfeuern.



Neben jeder Menge Sport und Spaß haben Schüler in der bunten Karriereecke, die Chance sich ausgiebig zum Thema Ausbildung, Studium und Aufklärung zu informieren. Arbeitgeber aus ganz Deutschland stehen allen Interessierten bei Fragen zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten Rede und Antwort und geben authentische Einblicke in die Job-Welt. Lehrer können sich in der Teacher's Lounge am Schulklassentag, Freitag, 22. Juni 2018, eine Auszeit vom Festivalgeschehen nehmen und mit Kollegen und Ausstellern in den Austausch treten.



Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de und auf Instagram.



Über das YOU Summer Festival



Das YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters auf Europas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Mal ist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sich in drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform für Lifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qm großen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovative Sportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunft planen. Veranstalter ist die Messe Berlin.



