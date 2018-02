München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Neue Projekte bei den Reimanns - Sendetermin: Montag, 26. Februar 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Manus heißgeliebter Bus bleibt auf der Straße liegen. Doch selbst der versierte Heimwerker-König Konny kann das Problem dieses Mal nicht lösen. So muss der Bus in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den steilen Hang zu Konny Island III hochgeschleppt werden. Ob das gut geht? Zudem bekommt Konny Reimann ein verlockendes Angebot...



Die Reimanns stehen vor einem Problem: Manus geliebte fahrende Boutique ist bei strömendem Regen auf der Straße liegen geblieben. Bisher ist Heimwerkerkönig Konny immer eine Lösung eingefallen, doch dieses Mal steht selbst er auf dem Schlauch. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion versuchen die beiden, den Bus die steile Straße zu Konny Island hochzubekommen. Manu ist angst und bange.



Auswanderer-Kumpel Sascha setzt Konny Flausen in den Kopf. Er erzählt ihm von einem Extrem-Fallschirm-Sprung aus über 7.000 Metern Höhe. Der Clou: Dort oben ist die Luft so dünn, dass man während der ersten Minute des freien Falls die Luft anhalten muss. Für die meisten Menschen klingt das abschreckend, aber doch nicht für Konny Reimann. Ob das gut geht?



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 26. Februar 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de