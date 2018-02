Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR, der im Jahre 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avantor übernommene und weltweit führende Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden, hat im Rahmen seiner jüngsten Vertriebskonferenzen mehrere seiner geschätzten Lieferanten mit Supplier Excellence Awards ausgezeichnet. Mit diesen Auszeichnungen werden herausragende Leistungen der Lieferanten in den Bereichen operatives Geschäft, Vertriebsunterstützung und Kundendienst gewürdigt, insbesondere diejenigen, die mit VWR zusammengearbeitet haben, um herausragende Leistungen in einer für den gemeinsamen Erfolg entscheidenden Kategorie zu erbringen.



"Für uns war es eine Ehre, unsere Lieferanten für ihre Leistungen im vergangenen Jahr zu würdigen", sagte Michael Stubblefield, CEO von Avantor. "Ihr kontinuierliches Engagement stellt sicher, dass wir innovative Lösungen anbieten können, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden."



Die folgenden Lieferanten wurden für die Bereitstellung von wahren Lösungen für unsere Kunden in Bezug auf Qualitätsprodukte, Dienstleistungen und aktive Unterstützung unserer Verkaufsorganisation ausgezeichnet:



- Vertriebskonferenz Nord- und Südamerika: Ace Glass Incorporated, Air-Tite Products Co. Inc., Aldon Corporation, Alfa Aesar, Beantown Chemical, Caron Products & Services, Inc., Corning, Decon Labs, Inc., Echo Laboratories, Erlab, Globe Scientific Inc, Hettich, Kimberly-Clark, Labcon, Labconco, Microbiologics Inc, Omni International, Parter Medical, Qorpak, Quantabio, Spectrum Chemical Mf. Corp., Stirling Ultracold, TCI, TechNiGlove International, Troemner, and TWD TradeWinds, Inc. - Vertriebskonferenz Europa: 3M, Acros Organics, Alfa Aesar, Ansell, Asecos, Bürkle, Merck, Molecular Devices, LLC, Pol-Eko, Quantabio, Scientist.com, Thermo Fisher Scientific.



Zusätzlich zu den Lieferantenauszeichnungen bieten diese Konferenzen für VWRs Vertriebsorganisation und die Lieferanten eine Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch und Dialog, um so Kundenbedürfnisse bestmöglich unterstützen zu können. Die Lieferanten, die an der Konferenz teilnahmen, schulten das VWR-Verkaufsteam zu den neuesten Produktinnovationen und arbeiteten während der Lieferantenmesse an Kundenlösungen mit.



Informationen zu VWR



Das im Jahre 2017 als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avantor übernommene VWR ist ein weltweit führender Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Industrie, Bildung, Behörden und Gesundheitswesen. Das zusammengeschlossene Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger End-to-End-Partner für Kunden und Lieferanten, von der Entdeckung bis hin zur Bereitstellung. VWR verfügt über Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und ein breit gefächertes Portfolio, das mehr als vier Millionen Marken- und Industrieprodukte umfasst. Wir ermöglichen den Erfolg unserer Kunden durch Innovation, cGMP-Herstellung und ein umfassendes Dienstleistungsangebot und unterstützen die Wissenschaft mit vereinten Kräften, um eine bessere Welt zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.settingscienceinmotion.com oder vwr.com (https://na01.safelinks.p rotection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vwr.com&data=02%7C01%7C%7 C88e265e84c1c4ed7ffb308d540b125ff%7C15cb730171d44e098ad67e9a4a124287% 7C0%7C0%7C636486051956140234&sdata=tGr9d93WQR5YW6A%2F0eBshWrKJGSoi2KG 1qgSW1HzBgg%3D&reserved=0).



OTS: VWR International, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57705 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57705.rss2



Pressekontakt: Valerie Collado VWR, ein Unternehmen von Avantor 484.885.9338 valerie_collado@vwr.com Photo - https://mma.prnewswire.com/media/644836/ESC_Supplier_Award_fo r_Scientist_CROPPED.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/644837/ASC_Supplier_of_the_Y ear_Photo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/633679/VWR_Logo.jpg