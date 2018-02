Mit dem "Sonnen-Charger" bringt das Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt. Es ist Sonnen zufolge attraktiv für Sonnen-Flat-Kunden, ermöglicht die Beladung der Autos mögichst weitgehend mit Solarstrom und schafft Optionen, die Elektroautos zur Stromnetzsabilisierung zu nutzen.Sonnen hat am Donnerstag in Berlin sein neues Produkt vorgestellt, das mit gleichem Recht auch als Projekt bezeichnet werden kann. Der "Sonnen-Charger" ist eine intelligente Wallbox für den Heimbereich, bei der Nutzer zwischen dem "power"-Modus, in dem ein Auto mit 22 Kilowatt Ladeleistung so schnell wie möglich lädt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...