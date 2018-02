Stuttgart (ots) -



Stuttgart. Seit 2011 unterstützt das SWR Vokalensemble mit seinem Patenchorprojekt den musikalischen Nachwuchs und fördert die Vokalqualität. Das vielfach ausgezeichnete Spitzenensemble schafft damit eine Verbindung zur reichen Chorlandschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nun steht der nächste Patenchor des Ensembles fest: Chefdirigent Marcus Creed wählte aus allen Bewerbungen aus dem Sendegebiet des Südwestrundfunks (SWR) den Badischen Jugendchor aus. Der Chor wird in der Saison 2018/19 intensiv mit den Berufsmusikerinnen und -musikern zusammenarbeiten und gemeinsam auftreten.



Nah dran an den Profis



Bei Proben- und Konzertbesuchen können die jungen Sängerinnen und Sänger erleben, wie Profis zeitgenössische Programme erarbeiten, aufnehmen und im Konzert präsentieren. Das Patenchorprojekt will jungen Menschen Lust auf Vokalmusik von heute machen und sie bei der Erarbeitung eines neuen Repertoires unterstützen. Im Juli 2018 wird der Badische Jugendchor erstmals im Funkstudio des SWR in Stuttgart proben.



Gemeinsames Konzert beim Festival Eclat im Februar 2019 Extra in Auftrag gegeben für einen Profichor und einen Amateurchor wurde das Werk "voices - Stimmen" bei dem US-amerikanischen Komponisten Christian Wolff. Das Werk liegt seit 2016 vor und nun freuen sich alle Beteiligten auf die gemeinsame Uraufführung im Rahmen des Festivals Eclat Anfang Februar 2019 in Stuttgart unter der Leitung von Rupert Huber.



Repertoireerweiterung und verschiedene Auftritte Der künstlerische Leiter des Badischen Jugendchores Matthias Böhringer plant, einige Programmteile aus Konzerten des SWR Vokalensembles in der Saison 2018/19 mit dem Jugendchor zu erarbeiten und in eigenen Veranstaltungen aufzuführen. Außerdem ist ein Auftritt auf der Bundesgartenschau in Heilbronn 2019 geplant. Dort ist der SWR Medienpartner und wird eigene Programme verantworten. Initiiert wurde das Patenchorprojekt vom Verein der Freunde und Förderer des SWR Vokalensembles e.V. im Herbst 2010.



In mehrfacher Hinsicht exemplarisch



Jürgen Budday, Vorsitzender des Beirats Chor beim Deutschen Musikrat: "Die Aktivitäten des SWR Vokalensembles dürfen in mehrfacher Hinsicht als exemplarisch gelten. Sie reichen von der pädagogisch-künstlerischen Seite im Patenchorprojekt, das für junge Nachwuchs-Ensembles von unschätzbarem Wert ist, über eine Vorbildfunktion für semiprofessionelle Ensembles, wie es der Chor z. B. beim Eröffnungskonzert des 15. Internationalen Kammerchorwettbewerbs 2017 in Marktoberdorf mit Maßstab setzenden Interpretationen vor Spitzenchören aus der ganzen Welt demonstrierte, bis hin zum Vertreter eines innovativen Repertoires, mit dem es die Rolle als Impulsgeber und Vorreiter in der Chorszene ausfüllt. Ich gratuliere dem Badischen Jugendchor und seinem Chorleiter, die ihr großes Talent und ihre Begeisterung bereits vielfach zeigen konnten, zu dieser ehrenvollen Auszeichnung als Patenchor und bin sicher, dass sie in ihrem künstlerischen Werdegang davon weiter profitieren werden."



Engagement und große Leidenschaft



Gerold Hug, SWR Programmdirektor Kultur, Wissen, Junge Formate: "Mein Dank gilt dem Engagement und der großen Leidenschaft, mit der die Sängerinnen und Sänger des SWR Vokalensembles ihre Patenchöre - nun schon im siebten Jahr - unterstützen und fördern. Sie übernehmen damit gesellschaftliche Verantwortung und schaffen mit ihrer gemeinsamen Arbeit eine Nähe zwischen Profis und jungen Musikerinnen und Musikern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz."



Der Badische Jugendchor wurde im Jahre 2010 vom Badischen Chorverband mit dem Ziel ins Leben gerufen, begabten Sängerinnen und Sängern aus ganz Baden im Alter zwischen 16 und 27 Jahren eine Plattform für anspruchsvolles Musizieren zu bieten.



SWR Classic - unter dieser Marke vereint der Südwestrundfunk einen wesentlichen Teil seines traditionell umfangreichen Engagements für die klassische Musik im weiteren Sinne. Dazu gehören das SWR Symphonieorchester, das SWR Vokalensemble, das SWR Experimentalstudio, die SWR Big Band, die Schwetzinger SWR Festspiele, die Donaueschinger Musiktage, das Festival Rhein Vokal und die Deutsche Radiophilharmonie (in Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk). Unter dem Motto »Klangvielfalt erleben« reicht so das Spektrum von Barockmusik bis zur zeitgenössischen Avantgarde, von Chormusik und Sinfonik über Jazz und Swing bis zur Live-Elektronik. Das Online-Portal SWRClassic.de bietet Musikfreunden dazu aktuelle Informationen und Beiträge, Videoclips, die Angebote der SWR Musikvermittlung, Konzertkarten, Programmhefte zum Download und vieles mehr. Konzerte der Orchester, Ensembles und Festivals des SWR sind dort auch als Livestream oder als Videostream on demand zu erleben.



