FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Aktien haben am Donnerstag nur dank starker US-Börsen noch knapp im grünen Bereich geschlossen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone beendete den Handelstag 0,05 Prozent höher bei 3431,99 Punkten. Steigende Kurse an der Wall Street im frühen Handel hatten eine Erholung auch an Europa Märkten zur Folge. Eine Stunde vor Handelsschluss hatte der EuroStoxx 50 noch mehr als ein Prozent im Minus gelegen, bevor die Kursgewinne am US-Markt für Rückenwind sorgten.

An der Wall Street reagierten die Anleger erleichtert darauf, dass die Renditen von US-Anleihen wieder nachgaben. Sie hatten am Vortag noch stark zulegt, die Rendite zehnjähriger US-Papiere war auf den höchsten Stand seit vier Jahren geklettert. Das hatte die Aktienmärkte belastet.

Der Pariser Leitindex CAC 40 kletterte am Donnerstag um 0,13 Prozent nach oben auf 5309,23 Punkte. Der britische FTSE-100 verlor hingegen 0,40 Prozent auf 7252,39 Zähler.

Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets führte die leichte Schwäche des Londoner Marktes unter anderem auf die Kursverluste von British American Tobacco und BAE Systems nach den Geschäftszahlen der beiden Schwergewichte zurück. Sie büßten jeweils mehr als 2 Prozent ein./bek/he

