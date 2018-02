Viele Mitarbeiter wollen lernen, gerne eigenständig. Die E-Learning-Angebote ihrer Firmen bremsen sie aber zu häufig aus. Eine Studie zeigt, was Unternehmen besser machen können.

Jeder zweite Mitarbeiter in Unternehmen mit Online-Kursen für eigenständiges Lernen findet deren Inhalte unattraktiv und nicht praxisbezogen. Das ist eines der Ergebnisse einer internationalen Studie mit dem Titel "Moderne Lerninhalte für moderne Mitarbeiter" des Marktforschungsunternehmens Towards Maturity in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Skillsoft. Die Studie zeigt, dass durch die Digitalisierung insgesamt ein hohes Bedürfnis an Weiterbildung existiert - die Angebote sind jedoch häufig nicht zufriedenstellend. Dabei setzen 89 Prozent aller Organisationen bereits Lern-Management-Systeme ein.

Befragt wurden im vergangenen Jahr rund 6000 Mitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen. 73 Prozent von ihnen nutzen E-Learning-Programme für irgendeine Form des arbeitsbezogenen Lernens. Doch jeder dritte nannte das Angebot uninspirierend. Jeder vierte fand nicht, was er suchte. Den Angaben der Befragten wurden die besten Lernstrategien gegenübergestellt, die führende Unternehmen in diesem Bereich praktizieren.

Eine wichtige Erkenntnis: Lernen wollen die allermeisten Mitarbeiter. 69 Prozent glauben, durch Lernen ihre Aufgaben im Job besser und schneller erfüllen ...

