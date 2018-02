ZÜRICH (Dow Jones)--Kleinere Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag verbucht. An der Wall Street war es am Mittwoch in den letzten beiden Handelsstunden abwärts gegangen, was die europäischen Märkte am Berichtstag belastet hat. Vor allem die Sorge wegen steigender Zinsen drückt gegenwärtig die Aktienmärkte. Belastend wirkte am Schweizer Markt auch der schwache Dollar, der gegen den Franken kräftig nachgab. Eine stärkere heimische Währung erschwert den Export. Im späten Geschäft verringerte der Leitindex SMI aber deutlich die Verluste, da die Wall Street sich am Donnerstag von den Vortagesverlusten erholte. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.967 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 37,7 (zuvor: 34,18) Millionen Aktien.

Für die Richemont-Aktie ging es um 1,1 Prozent nach unten. Bei der Übernahmeofferte des Luxusgüterkonzerns für die an der italienischen Börse notierte Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter kommt es zu ein paar Tagen Verzögerung. Die italienische Börsenaufsichtsbehörde Consob bekomme 15 Tage mehr Zeit, bis spätestens 7. März, um die Angebotsdokumente zu überprüfen, teilte Richemont mit. Die Aktie des Wettbewerbers Swatch gab sogar 1,2 Prozent ab, nachdem sie in jüngster Zeit mit starken Uhrenexportdaten zugelegt hatte.

Die zum Teil hohen Verluste bei Einzelwerten wurden von den Schwergewichten etwas abgefedert, die relative Stärke zeigten. So erholten sich Nestle um 0,8 Prozent. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bislang deutlich schlechter als der Gesmtmarkt entwickelt, unter anderem wegen der enttäuschenden Umsatzperspektiven. Die Roche-Aktie gab 0,1 Prozent nach, die Novartis-Aktie 0,3 Prozent.

