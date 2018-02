Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Rally im späten Handel hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass der deutsche Aktienmarkt nur knapp im Minus schloss. Vor allem die Gewinne an der Wall Street brachten am Nachmittag Käufer an den Markt. Zu erkennen ist allerdings, dass sich internationale Anleger mit Investments in Deutschland schwer tun. Zum einen lässt die politische Hängepartie die Anleger zurückhaltend agieren, denn erst am 4. März steht das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums über eine zukünftige Große Koalition fest. Auch das mit Spannung erwartete Urteil zum Dieselfahrverbot wurde auf kommende Woche Dienstag verschoben, womit ein weiterer Unsicherheitsfaktor vorerst bestehen bleibt.

Zudem hat sich das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft im Februar etwas schlechter als erwartet entwickelt. Volkswirte sind sich einig, dass vor allem die jüngsten Finanzmarktturbulenzen sowie politische Faktoren zu der Stimmungseintrübung geführt haben. Die Zurückhaltung der Anleger lässt sich gut im DAX ablesen, am Donnerstag ging es für ihn um 0,1 Prozent auf 12.462 Punkte nach unten, seit dem Jahresbeginn summiert sich das Minus bereits auf 3,5 Prozent.

Entscheidung über Diesel-Fahrverbote vertagt

Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Verfahren um Diesel-Fahrverbote in Städten vertagt. Das Urteil wird am kommenden Dienstag ab 12.00 Uhr vorgelegt. Die Verhandlung steht stark im Fokus der Öffentlichkeit, weil das Gericht anordnen könnte, dass Städte mit schlechter Luftqualität Fahrverbote für Dieselfahrzeuge als Instrumente zum Gesundheitsschutz der Bürger erlassen müssen. Für Anleger sind die Aktien der deutschen Automobilhersteller momentan kein Kauf, da nicht bekannt ist, ob hohe Kosten auf die Unternehmen aufgrund notwendiger Umrüstungen oder Belastungen infolge des Wertverfalls der Leasingflotten zukommen.

Die Aktie der Deutschen Telekom kam mit einem als enttäuschend aufgenommenen Ausblick unter die Räder und schloss mit einem Minus von 2,4 Prozent. Henkel legten nach Veröffentlichung überzeugender Zahlen um 2,4 Prozent zu. Auch die Zahlen von ProSieben (plus 3,4 Prozent) wurden positiv aufgenommen, nachdem die Kennziffern des Unternehmens im Vorjahr mehrheitlich enttäuscht hatten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,1 (Vortag: 85,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,78 (Vortag: 3,25) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner, 13 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.461,91 -0,07% -3,53% DAX-Future 12.463,00 +0,01% -3,03% XDAX 12.469,32 +0,67% -3,05% MDAX 26.308,23 +0,14% +0,41% TecDAX 2.583,27 -0,76% +2,14% SDAX 12.130,99 -0,42% +2,05% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,78 55 ===

