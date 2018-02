Lieber Leser,

der Goldpreis kann weiterhin keinen positiven Tagesabschluss vermelden. Nachdem gestern eine kurze Kauflaune ausbrach, nahm diese kurze Zeit später wieder ab. Jetzt steht der Goldpreis weiterhin bei einem Abwärtstrend. Kann dieser Trend gestoppt werden?

Am Donnerstagmorgen entfernt sich der Goldpreis weiter von seinem 52-Wochen-Hoch von letzter Woche. Aktuell steht er bei 1323 $ und steht damit 2 % tiefer als in der vergangenen Woche. Gestern sah es kurzzeitig so aus, ... (Björn Pahlke)

