Bei einem Verkauf von 32.000 Wohnungen einer Tochter der Bayern LB soll Schwarzgeld geflossen sein. Grüne und Freie Wähler können einen Untersuchungsausschuss einberufen.

Die Enthüllungen von Handelsblatt und dem ARD-Magazin Monitor zum Geldwäscheverdacht im Umfeld des Verkaufs von 32.000 landeseigenen Wohnungen in Bayern hat zu heftigen Reaktionen in der Politik geführt. Nachdem die Freien Wähler bereits am Donnerstag eine Aufklärung des Falles notfalls per Untersuchungsausschuss gefordert hatten, bringen nun auch die bayerischen Grünen dieses Instrument ins Spiel. Beide Parteien zusammen hätten die erforderliche Mehrheit.

"Auch für mich ist das Maß irgendwann einmal voll", sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann dem Handelsblatt. "Dies wäre nicht der erste Untersuchungsausschuss, der wenige Monate vor der Wahl seine Arbeit aufnähme und erfolgreich zu Ende geführt würde."

Die SPD will ebenfalls die politisch Verantwortlichen zur Rede stellen. "Und das ist nicht die Staatsanwaltschaft. Das sind der Justiz-, der Finanz- und der Innenminister", so Harald Güller, Vizechef des Haushalts- und Finanzausschusses.

Hintergrund der Forderungen ist ein Bericht von Handelsblatt und dem ARD-Magazin Monitor. Ermittlungsakten, die der Recherchekooperation vorliegen, zeigen, dass es im Umfeld des Verkaufs der Wohnungen zu Geldwäsche-Ermittlungen kam.

Konkret: 2013 verkaufte die bayerische Landesbank ihre Immobilientochter GBW mit 32.000 Wohnungen an ein Bieterkonsortium um die Patrizia Immobilien - für knapp 2,5 Milliarden Euro. Aus den ...

