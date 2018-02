Der Eistee-Hersteller soll Investoren mit seiner Umbenennung in die Irre geführt haben, sagt die Nasdaq. Nicht das einzige Problem für das Unternehmen.

Es klang wie ein genialer Marketing-Gag. Der Getränkeproduzent Long Island Iced Tea sorgte im Dezember mit eine Namensänderung für Schlagzeilen. Das Unternehmen würde fortan unter Long Blockchain firmieren, teilte das Unternehmen mit und kündigte an, 1.000 Maschinen zum Schürfen von Bitcoins kaufen zu wollen.

Der Aktienkurs schoss in die Höhe - legte fast 300 Prozent zu. Schließlich kam die Nachricht mitten im Hype um Bitcoins und Blockchains. Doch nun kommt die Rechnung.

Die Technologiebörse Nasdaq, an der das Unternehmen gelistet ist, vermutet, dass das Unternehmen Anleger in die Irre führen wollte. Die Nasdaq "glaubt, dass das Unternehmen eine Reihe von öffentlichen Angaben gemacht hat, um Investoren zu täuschen und vom genrerellen Interesse der Anleger in Bitcoins und Blockchains zu profitieren. Deshalb gebe es Bedenken, ob das Unternehmen für ein Listing an der Börse geeignet ist", räumte CEO ...

