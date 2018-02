Halle (ots) - Das immerhin muss man Donald Trump lassen: Der US-Präsident bleibt sich und dem, was er für gute Politik hält, treu. Auch, wenn es eindeutig keine gute Politik ist, die den Menschen dient. Trump will Teile der Lehrerschaft bewaffnen, um die Schüler gegen Angreifer verteidigen zu können. Mit Verlaub - vielleicht sollte man auch den Geisteszustand desjenigen, der solche Vorschläge macht, untersuchen.



