Halle (ots) - Jeder deutsche Sozialdemokrat, der in diesen Tagen am Mitgliedervotum über die Neuauflage der schwarz-roten Koalition teilnimmt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass es dabei um mehr geht als um die Befindlichkeiten einer traditionsreichen Partei. Wer nur an Deutschland denkt, kann vielleicht noch einigermaßen schlüssig argumentieren, dass eine Erneuerung der SPD am besten in der Opposition gelingen wird. Wer sich um die Zukunft Europas sorgt, der sollte erkennen, dass es jetzt Zeit zum Handeln ist. Nicht regieren hieße für die SPD, das Scheitern der Gemeinschaft zu riskieren.



